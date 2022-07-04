Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя

Постановление правительства Грузии о запрете экспорта пшеницы и ячменя местного производства в понедельник вступило в силу. Как передает Арменпресс, об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Каких-либо изменений в постановление правительства о запрете [экспорта] пшеницы и ячменя не вносилось, соответственно, оно с сегодняшнего дня вступило в силу", - отметили в правительстве.

Грузинские власти приняли решение о вводе запрета на экспорт пшеницы и ячменя в конце июня. Запрет будет действовать до июля 2023 года. Постановление правительства не запрещает вывозить из республики произведенную в Грузии кукурузу.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2021 году республика экспортировала более 1,4 тыс. тонн пшеницы в Армению (на $365 тыс.), 49 тонн - в Турцию ($16 тыс.) и 40 тонн на Украину ($10 тыс.). Общий объем выращенной в Грузии пшеницы в 2021 году составил 136,1 тыс. тонн, что на 32,9% больше, чем в 2020 году.

Ежегодно Грузия потребляет до 650 тыс. тонн пшеницы. Республика сама себя обеспечивает лишь на 15%. Остальное - импорт, более 90% которого приходится на Россию. В апреле власти Грузии заявили, что в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы с 15% до 50% от потребляемого количества.

Ячмень, как ранее отметил министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия, в настоящий момент экспортируется в Ирак и Иран. В текущем году в республике рассчитывают собрать 60 тыс. тонн ячменя, более 2,5 тыс. тонн этой продукции уже вывезено на экспорт.