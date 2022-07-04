Оркестр "Led Zeppelin Symphony" исполнит в Ереване двадцать пять хитов







Как сообщает



Всего представлено 25 песен, среди которых самые популярные хиты: Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused, Stairway to Heaven.



Проект создан при поддержке легендарных участников группы, присутствовавших на потрясающей и успешной премьере программы в Лондоне.



Вот уже более 50 лет поклонники со всего мира обожают песни Led Zeppelin.



Выступления оркестра вызывают самые лучшие эмоции и дарят ни с чем не сравнимые впечатления поклонникам группы. ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. После впечатляющих концертов Zazz и 50 Cent, прошедших в рамках фестиваля «Haya», 9 июля на стадионе «Раздан» состоится концерт «Led Zeppelin Symphonic».Как сообщает «Арменпресс» , это эксклюзивный проект, в котором музыку легендарной группы представляют три феноменальных певца из лондонского Вест-Энда в сопровождении лучшей британской рок-группы и симфонического оркестра.Всего представлено 25 песен, среди которых самые популярные хиты: Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused, Stairway to Heaven.Проект создан при поддержке легендарных участников группы, присутствовавших на потрясающей и успешной премьере программы в Лондоне.Вот уже более 50 лет поклонники со всего мира обожают песни Led Zeppelin.Выступления оркестра вызывают самые лучшие эмоции и дарят ни с чем не сравнимые впечатления поклонникам группы.