Движение «Сопротивление» пройдет маршем от Национального собрания к офису ЕС
11:16, 4 Июль 2022
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Участники движения «Сопротивление» организовали акцию возле Национального собрания.
Как сообщает «Арменпресс», член движения, депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян на брифинге с журналистами сказал, что после акции участники пройдут к офису Евросоюза. "На 5 июля разработана определенная акция", - сказал он, добавив, что сегодняшняя акция также пользовалась спросом у единомышленников.
По словам Арама Вардеваняна, недавние изменения в судебной системе, в частности отстранение Джангиряна, не означают ликвидации оставленного Джангиряном наследия, и ЕС не видит в этом проблемы.
«У нас в Азербайджане до сих пор есть военнопленные, разве ЕС там нечего делать? Я не видел, чтобы ЕС говорил, что Азербайджан не демократическая страна. Любое действие, речь, которая произносится публично, записывается не только в Ереване, но и в Брюсселе", - сказал Вардеванян.
Коснувшись вопроса сложения мандатов внутри фракции, Вардеванян сказал, что мандат должен быть использован для решения наиболее важных задач, например, выборов премьер-министра.
«У нас нет проблем со сложением мандата, если будем знать, что это создаст дополнительную ценность», — сказал он.
Отметим, что 5 июля, в День Конституции, движение планирует шествие в защиту Конституции РА и государственных символов. 8 июля в 19:30 на площади Франции состоится очередной митинг.
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