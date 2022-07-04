Артур Казинян сложил депутатский мандат
11:01, 4 Июль 2022
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Депутат фракции "Айастан" Национального Собрания РА Артур Казинян сложил депутатский мандат. Как сообщает «Арменпресс», об этом Артур Казинян сообщил на своей странице в Facebook.
"Я принял решение отказаться от своего депутатского мандата. Считаю это самым правильным и оправданным решением в сложившейся ситуации. Я не хочу сейчас говорить о причинах: они носят исключительно политический и тактический характер. На данный момент могу только сказать, что я больше не представляю свою дальнейшую работу в этом Национальном Собрании с какой-либо повесткой дня, и в этих условиях я не могу сохранять статус депутата Национального Собрания. По крайней мере, это нечестно", - сказал Артур Казинян.
Он сообщил, что продолжит участвовать в акциях протеста, организованных движением «Сопротивление».
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