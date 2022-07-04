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Никол Пашинян направил поздравление Джо Байдену

Никол Пашинян направил поздравление Джо Байдену
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю Дня независимости США. Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

"Уважаемый Президент,

Сердечно поздравляю вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости Соединенных Штатов Америки.

Каждый год 4 июля миллионы американцев, в том числе наши армяно-американские соотечественники, отмечают самый важный день в Соединенных Штатах – День независимости. С момента провозглашения независимости народ США и все правительства последовательно шли по пути установления и укрепления свободы, прав человека, верховенства закона и демократии. Роль и лидерство США в вопросе демократии играет значительную роль не только с точки зрения установления прав человека и верховенства закона в разных уголках мира, но и с точки зрения создания условий предсказуемого и мирного развития для жителей регионов.

Дружба и партнерство между двумя нашими государствами и народами основываются на общих ценностях, взаимном доверии и дружбе. Я рад сообщить, что сотрудничество и взаимные обязательства между нашими правительствами в укреплении демократии приносят ощутимые результаты.

Еще раз поздравляю с Днем Независимости, желаю Вам и народу США процветания и мира.

Примите пожалуйста, уважаемый Президент, уверения в моем глубоком уважении».
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