Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны
10:21, 4 Июль 2022
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение о том, что в ночь с 3 на 4 июля подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы Армении и Азербайджана не соответствует действительности.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны РА, отметив, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных Сил РА.
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