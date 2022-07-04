"Новая книга"-23/22: Зусак, Ананян, Кауфман

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект "Новая книга". Каждый понедельник она представляет на суд читателей книги, изданные армянскими издательствами. На страницах агентства у читателей есть возможность получить информацию о новых книгах, познакомиться с классическими произведениями и тенденциями развития современной литературы. На этой неделе "Арменпресс" под разными рубриками выделил три замечательные книги разных издательств, изданные в 2022 году.



Переводная литература. Маркус Зусак, Книжный вор



Этот роман Маркуса Зусака был опубликован в 2006 году и уже более 230 недель находится в списке бестселлеров New York Times. Одноименный фильм снял Брайан Персиваль в 2013 году. События развиваются в нацистской Германии, начиная с января 1939 года. События романа рассказывает Смерть. У главной героини, девятилетней Лизель Меммингер, непростая судьба. Ее отец, по непонятным причинам считавшийся человеком, связанным с коммунизмом, пропадает без вести, а мать, не в силах позаботиться о маленькой дочери и сыне, решает передать детей опекунам. По дороге мальчик умирает и его хоронят на кладбище, где Лизель находит первую в своей жизни книгу «Руководство могильщика». На армянский язык роман перевела Анаит Газахецян. Книга была опубликована "Дараком".



Детская литература. Вахтанг Ананян, «Овазадзорские узники»



Роман Вахтанга Ананяна «Овазадзорские узники» — это история интересных, напряженных и показательных приключений группы деревенских детей. Напряженная и тревожная история до самого конца, она также увлекательна тем, что раскрывает много охотничьих знаний, важную информацию о зверях, а также изображает впечатляющие эпизоды преданности и дружбы. Книга была издана "Антарес".



Документальная литература. Джош Кауфман, The Personal MBA



Индивидуальная магистерская программа по бизнес-администрированию. Бизнес-бестселлер №1. Программа Personal MBA предназначена для того, чтобы помочь вам научиться искусству ведения бизнеса по собственному графику. Вместо того, чтобы рисковать своей жизнью в бизнес-школе, можно коренным образом улучшить свои знания в области бизнеса с небольшими затратами и путем управления собственным временем, даже не ступая в класс.



Овладение основами предоставит вам надежные инструменты, на которые можно положиться при принятии правильных бизнес-решений. Если вы посвятите необходимое время и энергию освоению этих принципов, вы легко окажетесь среди 1% человечества, которые точно знают, что:



как работает бизнес на практике, а не в теории;

как оценивать новые бизнес-идеи, что важно, а что нет;

как начать бизнес с нуля;

как улучшить существующий бизнес вне зависимости от его масштаба;

как использовать связанные с бизнесом навыки для достижения своих целей.

Не бизнес-школы делают настоящих лидеров, а лидеры создают себя, ища и находя знания, навыки и опыт, необходимые им для достижения успеха. Перевод Артура Акопяна. Книга была издана "Эдит Принт".



«Новую книгу» представила Роза Григорян