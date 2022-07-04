Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту США Джо Байдену в связи с Днем независимости
09:48, 4 Июль 2022
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю национального праздника США – Дня независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.
В обращении президента Ваагна Хачатуряна, в частности, говорится:
«Декларация независимости, подписанная много лет назад в Филадельфии, стала важнейшей вехой в установлении демократии, прав и достоинства человека и народов, оказав новаторское влияние на будущий ход мировой истории.
Соединенные Штаты Америки являются одним из важнейших партнеров Республики Армения. Армения высоко ценит существующую дружбу между нашими странами, а также тесное многопрофильное сотрудничество.
Уверен, что совместными усилиями мы будем укреплять существующее сотрудничество, обогащая двустороннюю повестку и расширяя партнерские отношения в рамках стратегического диалога.
Мы высоко ценим постоянную поддержку и усилия Соединенных Штатов по поддержанию мира и стабильности в нашем регионе, а также демократические и экономические реформы».
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