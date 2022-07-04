Представители США и Южной Кореи проведут переговоры по экономической безопасности

Представители Республики Корея и США проведут на этой неделе в Вашингтоне первую встречу в рамках диалога по экономической безопасности, как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского президента.

Лидер США Джо Байден и его южнокорейский коллега Юн Сок Ёль договорились о запуске такого диалога по итогам двустороннего саммита в Сеуле в мае. Инициатива также призвана укрепить сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

По данным южнокорейской администрации, 6 июня секретарь президента по вопросам экономической безопасности Ван Юн Чжон отправится в Вашингтон, где 7 июля его примет коллега из Совета национальной безопасности Белого дома Тарун Чабра, курирующий технологическую отрасль. Ожидается, что стороны обсудят кризис в глобальных цепочках поставок, политику в сфере полупроводников, ядерной энергетики и в области передовых технологий.