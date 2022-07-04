Борец Лева Геворкян - победитель молодежного чемпионата Европы: Армения на втором месте в общекомандном зачете
09:34, 4 Июль 2022
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 125 кг Лева Геворкян завоевал золотую медаль на завершившемся в Риме чемпионате Европы по вольной борьбе до 20 лет, победив в финале Мераба Сулейманашвили из Грузии со счетом 13-2.
Как сообщает «Арменпресс», другой представитель Армении, Айк Абрамян (61 кг), завоевал бронзовую медаль, обыграв в борьбе за 3-е место представителя Румынии со счетом 8-3.
Сборная Армении идет второй в общекомандном зачете.
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