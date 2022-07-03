В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны

Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями вмешивается во внутренние дела Греции, заявили греческие политики, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне Эрдоган заявил, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".

Чиновники правительства говорят об "очевидном вмешательстве во внутренние дела страны", а неофициально отмечают, что Эрдоган таким образом выразил поддержку лидеру оппозиционной партии СИРИЗА Алексису Ципрасу.

"Совершенно очевидно, что постоянное усиление нашей страны на всех фронтах, в экономике, в дипломатии, в наших возможностях сдерживания вызывает у господина Эрдогана крайний дискомфорт. И это заставляет его переходить все рамки. Теперь он предпринял попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны. Вполне естественно, что господину Эрдогану не нравится правительство, добивающееся успеха для родины", - сказал официальный представитель правительства Яннис Иконому телеканалу Skai.

По его словам, Эрдогана раздражает премьер-министр, поднявший международное представительство страны на новый уровень и "которому аплодировал весь конгресс США и которого приветствовал американский президент в Белом доме".

"Греческое общество обладает как зрелостью, так и историческими знаниями, чтобы закрыть уши для такого рода невероятных вызовов. Все, чего добилась страна, все, что так раздражает господина Эрдогана, - это заслуга продуманной, трезвой, осмысленной и эффективной политики. Это успех (премьер-министра Кириакоса) Мицотакиса, это успех правительства", - сказал Иконому.

С аналогичным заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис. "Мы не окажем услуги господину Эрдогану. Греки сами решат, кого они хотят в свои правители, и я верю, что они снова проголосуют за премьер-министра Кириакоса Мицотакиса", - сказал Варвициотис в интервью телеканалу Skai.

В оппозиционной партии СИРИЗА назвали заявления президента Турции неприемлемыми, а "Новую демократию" обвинили в попытке использовать их в своих партийных интересах.

"Греческий народ ни от кого не принимает указаний относительно своего демократического выбора. Любая попытка вмешательства Турцию во внутренние дела Греции должна быть полностью осуждена всеми и без каких-либо умыслов, связанных с внутриполитическим спором. "Новая демократия", пытаясь использовать в своих узкопартийных интересах неприемлемые заявления президента Турции, превращает его в фактор внутренней политики страны. Это опасно", - заявил бывший министр иностранных дел Греции, глава отдела внешнеэкономической политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.