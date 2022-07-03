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На   онкологическом форуме  в Гюмри специалисты обсудили отраслевые вопросы

На   онкологическом форуме  в Гюмри специалисты обсудили отраслевые вопросы

3 июля в Гюмрийском технологическом центре состоялась конференция «Ереван-Ширак. Онкологический форум». 

Как передает Арменпресс, Национальный онкологический центр им. Фанарджяна, подчеркивая постоянное развитие медицинских услуг, инициировал серию научно-практических мероприятий и конференций в областях РА - «Онкологический форум».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ширака Карен Манукян, врачи-онкологи, хирурги, радиологи, врачи первичного звена здравоохранения, специалисты по управлению и организации здравоохранения.

На открытии форума выступили директор Национального онкологического центра (НОЦ) Нарек Манукян и директор Гюмрийского медицинского центра Армен Исаакян. 

"Я приветствую идею проведения форума в Шираке. Эти конференции объединяют наших партнеров. обмен опытом идет на пользу нашему народу", - сказал в своем выступлении директор Гюмрийского медицинского центра Армен Исаакян, сообщив, что в ближайшее время в Гюмрийском медицинском центре будет открыто оборудованное отделение химиотерапии.  

В 2021 году по статистике в республике выявлено 7500 первичных больных. В республике 65-80% онкологических больных лечатся в Национальном онкологическом центре. 

Арменуи Мхоян


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