На   онкологическом форуме  в Гюмри специалисты обсудили отраслевые вопросы

3 июля в Гюмрийском технологическом центре состоялась конференция «Ереван-Ширак. Онкологический форум».

Как передает Арменпресс, Национальный онкологический центр им. Фанарджяна, подчеркивая постоянное развитие медицинских услуг, инициировал серию научно-практических мероприятий и конференций в областях РА - «Онкологический форум».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ширака Карен Манукян, врачи-онкологи, хирурги, радиологи, врачи первичного звена здравоохранения, специалисты по управлению и организации здравоохранения.

На открытии форума выступили директор Национального онкологического центра (НОЦ) Нарек Манукян и директор Гюмрийского медицинского центра Армен Исаакян.

"Я приветствую идею проведения форума в Шираке. Эти конференции объединяют наших партнеров. обмен опытом идет на пользу нашему народу", - сказал в своем выступлении директор Гюмрийского медицинского центра Армен Исаакян, сообщив, что в ближайшее время в Гюмрийском медицинском центре будет открыто оборудованное отделение химиотерапии.

В 2021 году по статистике в республике выявлено 7500 первичных больных. В республике 65-80% онкологических больных лечатся в Национальном онкологическом центре.

Арменуи Мхоян