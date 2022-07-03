В Ахуряне открылся мемориальный комплекс памяти жертв 44-дневной войны и Сквер солдата 

На территории памятника «Мать Армения» общины Ахурян Ширакской области 3 июля открылся мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв 44-дневной войны, и Сквер солдата. Священнослужителями Ширакской епархии был совершен обряд благословения Хачкара, установленного в сквере. Территория парка, Хачкара и Мемориала завершает детская площадка.

Как передает Арменпресс, инициатива создания парка принадлежит американскому гражданину, уроженцу Ахуряна Давиду Сафаряну - от имени всей семьи Сафаряна.

За время 44-дневной войны только из поселка Ахурян погибло 7 человек, во всей общине – 29 человек.

«Сегодня в Ахуряне открывается этот прекрасный парк. Это не первая благотворительная акция Давида Сафаряна. Хотя Дэвид уже много лет живет в США, он всегда был рядом с нашей армией, внес свой вклад и во время 44-дневной войны.

Сад будет иметь и воспитательное значение для наших детей, мы должны воспитывать подрастающее поколение на примере наших павших героев. Наши герои не погибли, они стали бессмертными, они отдали свои жизни, чтобы сохранить нашу землю, наш мир», - сказал в своем выступлении лидер Ахурянской общины Арцрун Игитян, добавив, что отныне парк будет местом паломничества поколений.

Честь открытия Хачкара была оказана родителям ахурянских героев, погибших в 44-дневной войне, и благотворителю.

«Я родился и вырос в Ахуряне, жил здесь до 15 лет, мне близки все парни из Ахуряна, погибшие в 44-дневной войне. Идея построить парк родилась сразу после войны, на выполнение запланированных работ ушло пять месяцев", - сказал на пресс-конференции Давид Сафарян, сообщив, что каждый год приезжает в Армению, чтобы поддерживать связь с родной страной, и сегодня он присутствует на открытии Солдатского сквера, и рядом с ним - его дети.

Арменуи Мхоян