Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль 2022

В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха повысится на 3-5 градусов

В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха повысится на 3-5 градусов

В Армении днем 3-го, ночью 4-го июля и после полудня в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах возможен град. С 5-8 июля ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает:

«Ветер юго-восточный, 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 17-22 м/с. В вечерние часы в Араратской долине ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 

С 5-8 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов».  

 

Согласно источнику,  3-7 июля в Ереване ожидается погода без осадков. В вечерние часы и во время грозы также ожидается усиление ветра со скоростью 15-20 м/с.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]