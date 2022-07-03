В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха повысится на 3-5 градусов

В Армении днем 3-го, ночью 4-го июля и после полудня в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах возможен град. С 5-8 июля ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает:

«Ветер юго-восточный, 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 17-22 м/с. В вечерние часы в Араратской долине ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

С 5-8 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов».

Согласно источнику, 3-7 июля в Ереване ожидается погода без осадков. В вечерние часы и во время грозы также ожидается усиление ветра со скоростью 15-20 м/с.