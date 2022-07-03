Матч «Пюника» будут обслуживать немецкие и швейцарские арбитры
15:05, 3 Июль 2022
Матч «Пюника» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов будут обслуживать немецкие и швейцарские арбитры.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
5 июля Лига чемпионов 2022/23. В первом матче 1-го квалификационного раунда «Пюник» примет румынскую команду «Клуж». Игра будет обслуживаться следующим судейским составом: главный судья - Бастиан Данкерт (Германия), помощники судьи: Беким Зогай и Ян Кобелли (Швейцария), 4-й судья - Мартин Петерсен (Германия), делегат УЕФА - Бакар Джордан (Грузия).
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