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Матч «Пюника» будут обслуживать немецкие и швейцарские арбитры

Матч «Пюника» будут обслуживать немецкие и швейцарские арбитры

Матч «Пюника» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов будут обслуживать немецкие и швейцарские арбитры.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. 

5 июля Лига чемпионов 2022/23. В первом матче 1-го квалификационного раунда  «Пюник» примет румынскую команду «Клуж». Игра будет обслуживаться следующим судейским составом: главный судья - Бастиан Данкерт (Германия), помощники судьи: Беким Зогай и Ян Кобелли (Швейцария), 4-й судья - Мартин Петерсен (Германия), делегат УЕФА - Бакар Джордан (Грузия).


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