12 голов крупнорогатого скота погибло при пожаре в хлеву в котайкском селе Севаберд

В Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 3 июля в 03:28 часов поступил звонок о том, что на 1-й улице села Севаберд Котайкской области горит хлев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета ереванского и областного пожарно-спасательных отрядов Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул в хлеву (около 300 кв/м) в начале 4-й улицы.

Отмечается, что пожар был локализован в 05:10 часов, потушен - в 08:40. Сгорели потолок сарая и деревянные конструкции крыши (около 300 кв/м). Погибло 12 голов крупнорогатого скота.