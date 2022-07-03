Спасатели перенесли в безопасное место 13 змей, найденных в разных районах Армении

В Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА с 1 по 3 июля поступило 13 звонков о змеях, замеченных в разных частях республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, змеи были замечены в Ереване, городе Егвард Котайкской области, в селах Джрвеж, Зовуни, а также в селах Гетап, Арени, Малышка и Дзорахпюр Вайоцдзорской области.

Прибывшие на место спасатели обнаружили змей - 3 гюрзы, 3 василиска, 3 полоза, 3 гадюки, 1 змею неизвестного вида и перевезли всех в безопасное место.