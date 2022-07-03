Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль 2022

Спасатели отреагировали на 3 сигнала о ДТП. Пострадали 5 человек

Спасатели отреагировали на 3 сигнала о ДТП. Пострадали 5 человек

В Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА с 30 июня по 3 июля поступило 3 сигнала о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в разных частях республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ДТП произошло в городах Иджеван  Тавушской области, Ехегнадзор  Вайоцдзорской области и Масис   Араратской области.

Прибывшие на место спасатели обесточили автомобили, перекрыли клапаны газовых баллонов, провели работы по зачистке дороги и разграничили территорию. Есть 5 пострадавших.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]