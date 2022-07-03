Спасатели отреагировали на 3 сигнала о ДТП. Пострадали 5 человек

В Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА с 30 июня по 3 июля поступило 3 сигнала о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в разных частях республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ДТП произошло в городах Иджеван Тавушской области, Ехегнадзор Вайоцдзорской области и Масис Араратской области.

Прибывшие на место спасатели обесточили автомобили, перекрыли клапаны газовых баллонов, провели работы по зачистке дороги и разграничили территорию. Есть 5 пострадавших.