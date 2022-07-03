Спасатели отреагировали на 3 сигнала о ДТП. Пострадали 5 человек
11:39, 3 Июль 2022
В Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА с 30 июня по 3 июля поступило 3 сигнала о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в разных частях республики.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ДТП произошло в городах Иджеван Тавушской области, Ехегнадзор Вайоцдзорской области и Масис Араратской области.
Прибывшие на место спасатели обесточили автомобили, перекрыли клапаны газовых баллонов, провели работы по зачистке дороги и разграничили территорию. Есть 5 пострадавших.
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