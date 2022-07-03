Матч «Шкендия» - «Арарат» будут обслуживать швейцарские арбитры.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба "Арарат".

Арбитром матча назначен Лукас Фендрих. Йонас Эрни и Сладан Йосипович будут помогать ему на линии. Четвертый судья - Стефан Хорисбергер.

Матч между «Шкендией» и «Араратом» первого квалификационного раунда Лиги конференций состоится 7 июля в 22:00 часов в Скопье и будет показан в прямом эфире Первого канала.