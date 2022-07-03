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Швейцарские судьи обслужат первый матч "Арарата" в Лиге конференций

Швейцарские судьи обслужат первый матч "Арарата" в Лиге конференций

Матч «Шкендия» - «Арарат» будут обслуживать швейцарские арбитры. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба "Арарат".

Арбитром матча назначен Лукас Фендрих. Йонас Эрни и Сладан Йосипович будут помогать ему на линии. Четвертый судья - Стефан Хорисбергер. 

Матч между «Шкендией» и «Араратом» первого квалификационного раунда Лиги конференций состоится 7 июля в 22:00 часов в Скопье и будет показан в прямом эфире Первого канала.


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