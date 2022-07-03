Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимблдона.

Как передает Арменпресс, в третьем круге мужского одиночного турнира года «Большого шлема» Уимблдона соперником Надаля стал представитель Англии Лоренцо Соногон. В матче, который длился 1 час 58 минут, испанец одержал победу после трех сетов — 6:1, 6:2, 6:4.

Уимблдон проводится с 1877 года. Призовой фонд турнира в этом году составляет 50 миллионов фунтов стерлингов, из которых 2 миллиона фунтов стерлингов достанется победителям.

Наибольшее число побед в мужском одиночном разряде Уимблдона одержал швейцарец Роджер Федерер (8 раз), а в женском одиночном разряде - Мартина Навратилова (9 раз).

Уимблдон проводится в 5 подгруппах: мужской одиночный разряд, женский одиночный разряд, мужской парный разряд, женский парный разряд и смешанный парный разряд.