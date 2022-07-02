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Очередное заседание Консультативного собрания с участием премьера  и лидеров внепарламентских политических сил

Очередное заседание Консультативного собрания с участием премьера  и лидеров внепарламентских политических сил

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в заседании приняли участие председатель партии “Республика” Арам Саркисян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян, председатель партии “Справедливая Армения” Норайр Норикян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, председатель партии “Суверенная Армения” Давид Санасарян, руководитель управления Социал-демократической партии “Гнчакян” в Армении Седрак Ачемян и председатель партии “Сила Родины” Тигран Арзаканцян.
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