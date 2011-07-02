Анонс мероприятий на 4 июля
17:45, Июль 02, 2022
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- 02.07-18:08 Очередное заседание Консультативного собрания с участием премьера и лидеров внепарламентских политических сил
- 02.07-17:45 Анонс мероприятий на 4 июля
- 02.07-17:36 Анонс мероприятий на 3 июля
- 02.07-17:15 Словами не выразить, как я горд сейчас: Мхитарян
- 02.07-17:11 В Армению прибудет секретарь Западного направления МИД Индии
- 02.07-16:53 В Германии ожидается тяжелая волна эпидемии коронавируса. Министр
- 02.07-16:42 Тегеран стремится к улучшению отношений между Сирией и Турцией путем диалога. Абдоллахиян
- 02.07-16:31 Руслан Гринберг рассказал о состоянии здоровья Горбачева
- 02.07-15:59 В ближайшие дни температура воздуха в республике постепенно понизится
- 02.07-15:36 Международные отношения начнут развиваться в тени войны. В Ереване состоялось экспертное обсуждение
- 02.07-15:10 Указами президента РА в палатах Кассационного суда назначено 9 судей
- 02.07-15:01 Риск появления оспы обезьян в России высок: ВОЗ
- 02.07-14:25 ANCA представил подробности миссии по сбору фактов в Арцахе
- 02.07-13:43 Генрих Мхитарян официально стал футболистом Inter
- 02.07-13:22 «Я вернусь». 50 Cent — о ереванских гастролях
- 02.07-12:59 Израиль нанес ракетные удары по Сирии
- 02.07-12:46 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
- 02.07-12:19 Илон Маск и Папа Римский обсудили будущее человечества
- 02.07-12:08 В результате землетрясения на юге Ирана погибли 5 человек
- 02.07-11:58 Горжусь победой, которой мы добились вместе. Мхитарян попрощался с "Ромой"
- 02.07-11:33 Мы любим тебя, Армения. 50 Cent исполнил в Ереване свои лучшие хиты
- 02.07-11:23 Степа Мкртчян вернулся в клуб «Арарат-Армения»
- 02.07-11:17 Европейские индексы - 01-07-22
- 02.07-11:16 Американские индексы выросли - 01-07-22
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