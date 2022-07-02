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Словами не выразить, как я горд сейчас: Мхитарян

Словами не выразить, как я горд сейчас: Мхитарян

Бывший капитан и полузащитник национальная футбольная команды Генрих Мхитарян в ближайшие турнир имеет большие надежды на новый клубInter (Милан).

Как передает Арменпресс, на своих страницах в соцсетях Мхитарян, в частности, написал: «Словами не могу объяснить, как я горд сейчас. С нетерпением жду начала нового сезона».

Ранее Inter официально представил армянского полузащитника в качестве своего нового футболиста. О пунктах договора пока нет ясности, однако итальянские СМИ пишут, что между клубом и футболистом был заключен двухлетний контракт.

С 2019 года он играл в Roma. Он принял участие в 115 матчах, забил 29 голов и сделал 25 результативных передач за клуб. 

В сезоне 2021/2022 он стал победителем первой Лиги конференций УЕФА.

 


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