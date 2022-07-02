В Германии ожидается тяжелая волна эпидемии коронавируса. Министр

«Тяжелые волны» эпидемии коронавируса ожидаются в Германии осенью и зимой.

Как передает Арменпресс, Deutsche welle сообщает, что об этом сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

При этом министр пообещал ускорить разработку новой редакции закона «О защите от пандемии».

Весной в Германии сняли ряд действовавших до этого карантинных ограничений. На фоне опасений ухудшения эпидемической ситуации осенью городские советы Германии призывают к восстановлению бесплатного тестирования на коронавирус по всей стране. Бесплатные экспресс-тесты на коронавирус считаются важным инструментом в борьбе с пандемией COVID-19.