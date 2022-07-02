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Руслан Гринберг рассказал о состоянии здоровья Горбачева

Руслан Гринберг рассказал о состоянии здоровья Горбачева

О состоянии бывшего руководителя СССР Михаила Горбачева в интервью телеканалу «Звезда» рассказал экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Газета.ру, он отметил, что у 91-летнего Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками. 

Экономист также сообщил, что последний руководитель СССР уже около трех лет «живет» в больнице. Его посещают члены семьи и друзья. 

"Там хорошие условия. За ним хорошо ухаживают», — сказал Гринберг.

 

 

 

 


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