Руслан Гринберг рассказал о состоянии здоровья Горбачева

О состоянии бывшего руководителя СССР Михаила Горбачева в интервью телеканалу «Звезда» рассказал экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Газета.ру, он отметил, что у 91-летнего Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками.

Экономист также сообщил, что последний руководитель СССР уже около трех лет «живет» в больнице. Его посещают члены семьи и друзья.

"Там хорошие условия. За ним хорошо ухаживают», — сказал Гринберг.