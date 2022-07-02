В ближайшие дни температура воздуха в республике постепенно понизится

На территории республики 3-4 июля ночью и днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозой.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что 5-7 июля ожидается погода без осадков. Также в отдельных районах возможен град.

Ветер юго-восточный, 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 17-22 м/с.

В вечерние часы в Араратской долине ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Со 2-4 июля температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов, в Сюнике и Арцахе —на 8-10 градусов.

3-7 июля в Ереване ожидается погода без осадков. В вечерние часы и во время грозы также ожидается усиление ветра со скоростью 15-20 м/с.