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Указами президента РА в палатах Кассационного суда назначено 9 судей

Указами президента РА в палатах Кассационного суда назначено 9 судей

Указами президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна от 1 июля в палатах Кассационного суда назначены 9 судей.

Как передает Арменпресс, Арцрун Мирзоян, Лиана Акопян, Кристине Мкоян назначены судьями административной палаты Кассационного суда.

Артур Давтян, Липарит Меликджанян, Геворг Гезалян назначены судьями судебного состава по рассмотрению гражданских дел антикоррупционной палаты Кассационного суда.

Артак Кркашарян, Карен Бишарян, Сергей Чичоян назначены судьями судебного состава по расследованию коррупционных преступлений антикоррупционной палаты Кассационного суда.

 

 

 

 


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