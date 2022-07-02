ANCA представил подробности миссии по сбору фактов в Арцахе

Представители Армянского национального комитета Америки и директор по связям с правительством Тереза Еримян представили подробности своей последней миссии по сбору фактов в Арцахе.

Об этом Арменпресс сообщили в ANCA.

«Многие школы и больницы, разрушенные во время войны в Арцахе, остались под руинами, бесчисленное количество домов непригодны для проживания, в дополнение к потере не менее 70% своих родных земель, арцахские армяне теперь живут в условиях ландшафта, полного мин и особенно неразорвавшихся снарядов, что представляет угрозу для жизни детей и семей", - отметила она.

Еримян еще раз напомнила и подчеркнула призывы прекратить всю военную помощь, оказываемую США Азербайджану, и незамедлительно предоставить Арцаху необходимый пакет помощи в размере 50 миллионов долларов.

Она отметила, что Азербайджан продолжает незаконно удерживать и подвергать насилию армянских военнопленных, вопреки соглашению о прекращении огня и обязательствам Баку по международному праву.

«Во время нашего с ANCA последнего визита в Арцах мы взяли интервью у 80-летней женщины, которая была схвачена в своем деревенском доме, была свидетельницей избиения своего мужа, она и сама подвергалась пыткам», - сказалаЕримян.

Представители ANCA обсудили геополитические вызовы Арцаха с министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном, узнали новые подробности от министра социального развития и миграции Республики Арцах Армине Петросян о положении 100 000 армянских беженцев, перемещенных и лишившихся домов своих предков во время войны 2020 года.

Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян представил проблемы с водо- и газоснабжением, с которыми сталкивается народ Арцаха. Члены ANCA также встретились с представителями The HALO Trust, чьими усилиями по разминированию было спасено бесчисленное количество жизней в Арцахе за более чем два десятилетия.