Генрих Мхитарян официально стал футболистом Inter

Бывший полузащитник и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян уже официально является футболистом Inter (Милан).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Других подробностей о контракте Мхитаряна пока нет.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в Армении является лучшим бомбардиром всех времен.

С 2019 года он играет в Roma. Он принял участие в 115 матчах, забил 29 голов и сделал 25 результативных передач за клуб.

В сезоне 2021/2022 он стал победителем первой Лиги конференций УЕФА.

Играл в лучших европейских клубах, был игроком Arsenal и ManchesterUnited (2016-2018). В финале Лиги Европы 2017 года забил гол, тем самым став первым армянским футболистом, выигравшим крупный европейский кубок.

В 2013-2016 годах он выступал за Borussia Dortmund, а в 2015-2016 годах В сезоне он был признан лучшим игроком Бундеслиги, забив 23 гола и отдав 32 результативные передачи в 52 матчах.

Также выступал за донецкий «Шахтер» (2010–2013) и донецкий «Металлург» (2009–2010).

В «Пюнике» (1995-2006) Мхитарян играл сначала в составе юношеской команды, а в 17 лет уже во взрослой команде как профессиональный футболист. Генрих был награжден президентом РА медалью первой степени «За заслуги перед Отечеством» и 10 раз признавался лучшим армянским футболистом года.

Владеет 6 языками (армянский, русский, английский, французский, немецкий и португальский), а сейчас изучает итальянский.