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«Я вернусь». 50 Cent — о ереванских гастролях

«Я вернусь». 50 Cent — о ереванских гастролях

«Я первый хип-хоп исполнитель, выступающий в Ереване, в Армении. Я вернусь».

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Instagram написал 50 Cent, опубликовав фото с ереванской площади Шарля Азнавура.

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На стадионе «Раздан» в Ереване 1 июля состоялся концерт всемирно известного рэпера 50 Cent.

 

 


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