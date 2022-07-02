«Я вернусь». 50 Cent — о ереванских гастролях
«Я первый хип-хоп исполнитель, выступающий в Ереване, в Армении. Я вернусь».
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Instagram написал 50 Cent, опубликовав фото с ереванской площади Шарля Азнавура.
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На стадионе «Раздан» в Ереване 1 июля состоялся концерт всемирно известного рэпера 50 Cent.
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