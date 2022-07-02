Израиль нанес ракетные удары по Сирии

По меньшей мере два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов армии Израиля по сирийской провинции Тартус.

Как передает Арменпресс ссылаясь на ТАСС, об этом https://armenpress.am/rus/сообщает агентство SANA со ссылкой на военных.

По их информации, Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

Ранее, 10 июня, аэропорт Дамаска подвергся атаке израильских ВВС. В результате нападения были повреждены две взлетно-посадочные полосы, выведено из строя навигационное освещение, задета диспетчерская вышка и нанесен ущерб зданию второго терминала. Тогда власти Сирии были вынуждены временно закрыть аэропорт.