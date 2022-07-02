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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,   на территории Армении автодороги проходимы.

Как передает Арменпресс, в результате повреждения моста, находящегося на дороге М-3 на участке Лусагюх-Ерасхахун Армавирской области, движение на участке дороги осуществляется по одной полосе – двусторонне.

Согласно  данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс  открыта для всех типов транспортных средств.


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