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Илон Маск и Папа Римский обсудили будущее человечества

Илон Маск и Папа Римский обсудили будущее человечества

Американский бизнесмен, глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск сообщил, что встретился с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Для меня было большой честью встретиться вчера с Папой Франциском", - написал Маск в Twitter, опубликовав фото со встречи.

Итальянская Repubblica сообщает, что это был частный визит. Разговор длился 40 минут, в течение которых Маск и Понтифик обсуждали экологические проблемы и будущее человечества.

На встречу с Папой Римским пришли также четверо детей Маска.


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