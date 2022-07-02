В результате землетрясения на юге Ирана погибли 5 человек

В ночь на 1 июля в провинции Хормозган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Арменпресс об этом сообщили в агентстве IRNA

За первым толчком последовали 33 афтершока, самый мощный из которых-магнитудой 6,3. Эпицентр землетрясения находился в 61 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане - на глубине 10 километров.

На данный момент сообщается, что в результате землетрясения погибли 5 человек, 39 получили ранения.