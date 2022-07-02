Бывший полузащитник и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян попрощался с "Ромой".

Как передает Арменпресс, Мхитарян назвал «Ромув своей записи в социальных сетях «действительно эксклюзивным» клубом.

«С первого момента, когда я надел футболку «Ромы», я хотел выиграть для этого клуба и фантастических болельщиков. Я горжусь победой, которую мы вместе одержали в Тиране (в финале Лиги конференций —ред.). Это был лучший финал за три года, проведенных здесь», - написал Мхитарян.

Особую благодарность армянский полузащитник выразил тренерскому штабу, работникам клуба, подчеркнув, что «вечный город Рим» навсегда останется в его сердце.

Генрих Мхитарян играл за «Рому» с 2019 года, в составе которой принял участие в 115 матчах, забил 29 голов и сделал 25 результативных передач за клуб. В сезоне 2021/2022 он стал победителем первой Лиги конференций УЕФА.

Мхитарян со следующего сезона будет играть в миланском «Интере», однако официально клуб пока не объявил об этом.