Мы любим тебя, Армения. 50 Cent исполнил в Ереване свои лучшие хиты

В рамках музыкального фестиваля HAYA Армению посетил известный американский рэпер 50 Cent, концерт которого состоялся 1 июля на стадионе «Раздан».

Как передает Арменпресс, до выхода звезды на сценуперед фанатами, с нетерпением ждавшими рэпера, выступили группы «3.33», «Several Souls» и рэпер R-Mean, которые были тепло приняты публикой.

Фото: Айка Бадаляна

Выйдя на сцену, 50 Cent заразил публику мощной энергией, дав ей возможность спеть с ним, потанцевать и отлично провести время.

Рэпер исполнил свои лучшие хиты, среди которых In Da Club, Candy Shop, PIMP, Ayo Technology и ряд других песен.

Он отметил, что впервые в Армении и ему здесь очень нравится. Перед уходом 50 Cent, выступавший на сцене с группой G-Unit, сказал: «Мы любим тебя, Армения». Публика была в восторге и с сожалением рассталась с артистами.

Фестиваль HAYA был основан в 2022 году.

В рамках фестиваля 25 июня выступила французская певица ЗАЗ, а 9 июля на стадионе «Раздан» выступит проект Led Zeppelin Symphonic.