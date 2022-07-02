Цены на цветные металлы - 01-07-22

ЛОНДОН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.06% и составила 2444.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.54% и составила 8048.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.42% и составила 1934.50 долларов США, цена на никель снизилась на 3.85% и составила 21824.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.75% и составила 26650.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 4.05% и составила 3029.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.35% и составила 37897.42 долларов США, цена на кобальт снизилась на 7.12% и составила 65445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.