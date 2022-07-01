Премьер Пашинян обсудил с Самвелом Карапетяном процесс реализации инвестиционных программ группы компаний “Ташир"

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя группы компаний “Ташир”, учредителя фонда “Клуб инвесторов Армении” Самвела Карапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече собеседники коснулись шагов правительства Армении по экономическому развитию, хода реализуемых группой компаний “Ташир” инвестиционных программ и запланированных на будущее проектов.

Была подчеркнута важность их эффективного осуществления и обеспечения продолжительности программ.