Премьер Пашинян обсудил с Самвелом Карапетяном процесс реализации инвестиционных программ группы компаний “Ташир"
20:13, 1 Июль 2022
Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя группы компаний “Ташир”, учредителя фонда “Клуб инвесторов Армении” Самвела Карапетяна.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече собеседники коснулись шагов правительства Армении по экономическому развитию, хода реализуемых группой компаний “Ташир” инвестиционных программ и запланированных на будущее проектов.
Была подчеркнута важность их эффективного осуществления и обеспечения продолжительности программ.
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