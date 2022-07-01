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Спецпредставители Армении и Турции согласовали вопросы пересечения сухопутной границы и прямых авиагрузоперевозок

Спецпредставители Армении и Турции согласовали вопросы пересечения сухопутной границы и прямых авиагрузоперевозок

В Вене 1 июля состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить   возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Кроме того, были обсуждены и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели - полной нормализации между двумя странами.

Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.


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