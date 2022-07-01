Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль 2022

Германия готова помочь Армении в создании предпосылок для немецких инвестиций

Германия готова помочь Армении в создании предпосылок для немецких инвестиций

Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце считает, что немецкие инвестиции в Армению возможны при соблюдении ряда правовых условий, обеспечением многих из которых сегодня занимается правительство Армении, а Германия намерена и будет рада помочь в создании этих предпосылок.

Федеральный министр ФРГ сказала об этом на совместной пресс-конференции с министром экономики Армении в Ереване, коснувшись вопроса Арменпресс о том, какие она видит инвестиционные возможности в Армении для немецких бизнесменов и является ли Армения подходящей средой для немецких инвестиций.

Очень важным условием она посчитала наличие высококлассных специалистов. “Второе условие - это правовые предпосылки, созданием которых сегодня занимается правительство Армении, борьба с коррупцией, реформы системы правосудия, стабильная демократия. Это гарантии, при которых возможны немецкие инвестиции. Немецкая сторона намерена и будет рада поддержать правительство Армении в деле создания этих предпосылок”, - сказал Шульце.


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