Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян.

На заседании Совета безопасности были обсуждены вопросы, связанные с преодолением стоящих перед Арменией вызовов.