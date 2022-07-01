Состоялось заседание Совета безопасности
18:55, 1 Июль 2022
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян.
На заседании Совета безопасности были обсуждены вопросы, связанные с преодолением стоящих перед Арменией вызовов.
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