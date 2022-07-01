Германия привержена продолжению оказания помощи Армении на пути ее амбициозных программ и реформ: Свенья Шульце

Германия готова и впредь помогать Армении на пути реализации амбициозных программ и реформ. Армянская и немецкая стороны договорились укреплять и расширять сотрудничество по политике развития, поднять его на новый уровень. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце на совместной пресс-конференции с министром экономики Армении Вааном Керобяном.

Свенья Шульце отметила, что в полные вызовов времена очень важно сотрудничество с теми странами, которые настроены на проведение реформ и целенаправленно идут по пути реформ.

«И Армения входит в число этих стран, особенно с ее достижениями, которые были зафиксированы в области демократии, реформ правовой сферы, реформ Избирательного кодекса. Мы договорились с нашими армянскими партнерами поднять наше сотрудничество по политике развития на другой, новый уровень, что также предполагает прямые межправительственные консультации и переговоры, в рамках которых будут выделены необходимые средства на все направления, которые мы договорились реализовать. Германия привержена продолжению оказания помощи Армении на пути ее амбициозных программ и реформ», - сказала министр.

Шульце подчеркнула успешное сотрудничество двух стран на протяжении многих лет, в частности, упомянув об эффективном сотрудничестве в области административных реформ, что, например, позволяет гражданам Армении быстрее и эффективнее пользоваться государственными услугами.

«Сегодня мы еще раз поговорили с нашими коллегами из правительства Армении о новых, более важных направлениях, где мы можем усилить нашу двустороннюю политику развития», - отметила федеральный министр.

Подводя итоги встречи, министр экономики Армении Ваан Керобян отметил: «В первую очередь были обсуждены новые форматы возможного сотрудничества в рамках повышения уровня отношений между Германией и Арменией, которые включают не только уже налаженные направления сотрудничества, но и новые сферы, представляющие взаимный интерес. Мы выделили наиболее интересные из них, в том числе возобновляемую энергетику, солнечную энергетику, вызовы продовольственной безопасностью и т. д.».