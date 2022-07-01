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Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград

Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград

Новый пакет санкций ЕС против РФ может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По сообщению агентства, новый пакет санкций предусматривает "корректировки" ранее принятых мер - в частности, это может включать "корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград".


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