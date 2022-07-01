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Гагик Джангирян подал в отставку с должности члена Высшего судебного совета

Гагик Джангирян подал в отставку с должности члена Высшего судебного совета

Исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян подал в отставку с должности члена Высшего судебного совета в связи с проблемами со здоровьем. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте ВСС.


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