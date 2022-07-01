Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль 2022

В Вене началась встреча специальных представителей Армении и Турции

В Вене началась встреча специальных представителей Армении и Турции

В Вене началась встреча специальных представителей Армении и Турции. Об этом  сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Ранее спецпредставители подтвердили цель достижения нормализации отношений между странами посредством этого процесса. В связи с этим они провели откровенный и продуктивный обмен четкими мнениями и обсудили возможные шаги, которые можно было бы предпринять для достижения ощутимого прогресса в этом направлении.

Они подтвердили свое согласие продолжить процесс без предварительных условий.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]