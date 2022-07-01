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Айк Мамиджанян принял решение сложить полномочия заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям

Айк Мамиджанян принял решение сложить полномочия заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям

Руководитель фракции “Честь имею” в Национальном Собрании Армении Айк Мамиджанян принял решение сложить с себя полномочия заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат Айк Мамиджанян написал на своей странице в Facebook.

“Около 1 года я был заместителем председателя Постоянной комиссии по внешним связям. Рассматривая парламентскую дипломатию как ключевой инструмент для представления интересов Армении и Арцаха на международных площадках, я старался использовать этот инструмент максимально эффективно.

Учитывая политический и моральный кризис, созданный политическим большинством, я принял решение уйти с должности заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям, продолжая использовать свои знания и связи на благо нашей Родины, в том числе используя инструменты парламентской и партийной дипломатии”, — отметил депутат.


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