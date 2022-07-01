Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-07-22

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 июля, курс доллара США вырос на 0.74 драмa и составил 407.95 драм. Курс евро вырос на 2.81 драмa и составил 426.35 драм. Курс российского рубля сократился на 0.29 драмa и составил 7.46 драм. Курс британского фунта сократился на 0.99 драмa и составил 491.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 33.41 драмa и составила 23831.58 драм. Цена серебра сократилась на 6.85 драмa и составила 267.76 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.