Азиатские индексы снизились - 01-07-22

ТОКИО, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.73% и составил 25935.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.38% и составил 1845.04 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.32% и составил 3387.64 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21859.79 пункта.