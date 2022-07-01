Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря французского Генштаба полковника Паскаля Янни.

"Реорганизация французской военной стратегии в Сахеле, решение о которой было принято в тесном сотрудничестве с европейскими и североамериканскими партнерами, привела к завершению действий оперативной группы "Такуба" в Мали с 30 июня", - приводит агентство слова Янни.

Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.