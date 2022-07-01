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Акира Ишияма и Салпи Агаракян за гуманитарную деятельность награждены грамотами премьер-министра Армении

Акира Ишияма и Салпи Агаракян за гуманитарную деятельность награждены грамотами премьер-министра Армении

Руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял вице-президента Армянского международного медицинского фонда, доктора Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Акиру Ишияму.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Акира Ишияма вместе с Салпи Агаракян приехала в Армению для проведения бесплатных операций в рамках программы кохлеарной имплантации.

За вклад в развитие здравоохранения и за гуманитарную деятельность Акира Ишияма и Салпи Агаракян были награждены благодарственными грамотами премьер-министра РА.

Араик Арутюнян выразил признательность Акире Ишияме за проводимые операции и за содействие развитию кохлеарной имплантации в Армении.


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